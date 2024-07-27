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Bolu’da Ulusal Tenis Turnuvası başladı

Bolu’da Karaçayır açık ve kapalı tenis kortlarında 22 ilden gelen sporcuların katılımıyla Ulusal Tenis Turnuvası başladı.

Bolu'da Ulusal Tenis Turnuvası başladı

27 Temmuz 2024 Cumartesi 16:59


  Türkiye Tenis Federasyonu, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ve Abant Tenis Kayak Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği ulusal tenis turnuvası, Bolu’da başladı. Turnuvaya 13 yaş ve üzeri 72 erkek ve 39 kadın sporcunun katıldı. Kıbrıs, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli, Muğla, İstanbul, Samsun, Düzce, Bursa, Antalya, Ankara, Eskişehir, Sinop, Malatya, Mardin, İzmir, Siirt, Kütahya, Şanlıurfa, Zonguldak, Sakarya ve Bolu gibi birçok ilden sporcular bu heyecana ortak oluyor. 
  Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, Bolu Valiliği’nin desteğiyle spor altyapısının güçlendirildiğini ve sporun tabana yayılması adına ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti. Güler, Bolu’nun tenis alanında önemli bir merkez haline gelmesi için çalıştıklarını ifade ederek, turnuvaya katılacak tüm sporculara başarılar diledi. 
  Abant Tenis Kayak Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulusoy ise, Bolu’nun 1999 yılından bu yana tenis sporunda büyük bir ilerleme kaydettiğini vurguladı. Ulusoy, Bolu’nun ulusal platformda en iyi şekilde temsil edildiğini belirterek, turnuvaya katılım gösteren tüm sporculara, antrenörlere ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Bu prestijli turnuvanın, spor turizmi ve sporcu yetiştirilmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Tüm halkın bu özel turnuvayı izlemeye davet edildiği etkinlikte, Bolu’nun tenis sporundaki başarı grafiğini daha da yukarılara taşıması hedefleniyor. 
                                     


İHA
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