Bu kafede sadece İngilizce konuşuluyor

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Barbaros Mahallesi’ndeki Kitaphane’de hizmet vermeye başlayan Learn and Speak Cafe, yurt dışından gelen öğrenciler ile Başiskeleli gençlerin buluşma noktası oldu.

İngilizcesini geliştirmek isteyen Başiskelelilere büyük imkan sunacak olan kafede öğrenciler, İngilizce akıl oyunları, film izleme, karaoke, kitap okuma, sohbet etme gibi çeşitli etkinlikleri yaparak İngilizce’yi yaşayarak öğrenecekler. Kitaphane’nin arka kısmında ayrı bir bölüm oluşturulan Learn and Speak Cafe; salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 12.30-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. İngilizcesini geliştirmek isteyen vatandaşlar, hiçbir ücret ödemeden tüm etkinliklerinden faydalanabilecek.

İHA