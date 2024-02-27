GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bünyamin Çiftçi’ye Çağdaşkent’te yoğun ilgi

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çağdaşkent Mesire Alanı’nda dinlenen Çayırovalılarla bir araya geldi.

Bünyamin Çiftçi'ye Çağdaşkent'te yoğun ilgi

27 Şubat 2024 Salı 18:52

 

 

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, SKM programları kapsamında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. İlçe sakinlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Çayırovalıların ilgisini ve teveccühünü gören Başkan Çiftçi, hafta sonunu Çağdaşkent Mesire Alanı’ndaki vatandaşlara ayırdı. Cumartesi günü AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’yla Çağdaşkent Mesire Alanı’nı ziyaret eden Başkan Çiftçi, dün de AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede’yle birlikte Çayırovalılara sohbet etti.

 

“GÖNLÜMÜZ DE YOLUMUZ DA BİR”

Genç ve yaşlı tüm Çayırovalıların büyük ilgi ve alaka gösterdiği Çiftçi, Çağdaşkent Mesire Alanı’ndaki çocuklarla da özel olarak ilgilendi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Çiftçi, Çağdaşkent Mesire Alanı’ndaki halı sahada futbol oynayan çocukları da ziyaret ederek, penaltı atışı yaptı. Çayırovalı büyüklerin, hayır dualarını da almayı ihmal etmeyen Çiftçi, “Bizim gönlümüz de yolumuz da bir. Komşularımızın ve Çayırovalı hemşehrilerimizin güler yüzü ve mutluluğu bize çok büyük enerji veriyor” diye konuştu. Kendisiyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hemşehrilerini kırmayan Başkan Çiftçi, Çayırovalılarla bol bol fotoğraf çektirdi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın’dan yeni dönemde yeni İstihdam Akademileri Büyükakın’dan yeni dönemde yeni İstihdam Akademileri
“Yeni İzmit’te en önemli paydaşımız muhtarlarımız olacak” “Yeni İzmit’te en önemli paydaşımız muhtarlarımız...
28 Şubat Darbesi'nin En Büyük Mağduru Başkan Pembegüllü 28 Şubat Darbesi'nin En Büyük Mağduru Başkan...
28 ŞUBAT DARBESİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE ERBAKAN HOCA İLE YAPTIĞIMIZ BELGESEL SÖYLEŞİ 28 ŞUBAT DARBESİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE ERBAKAN HOCA...
“21 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımları Türkiye Yüzyılı’nın altyapısı olarak görüyoruz” “21 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımları...
Cumhuriyetin 100. yıl anısı Bıçkıdere Göleti'nde yaşatılacak Cumhuriyetin 100. yıl anısı Bıçkıdere Göleti'nde...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Büyükakın’dan yeni dönemde yeni İstihdam...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yeni dönemde USTAM Projesi’nin...

Haberi Oku