Bünyamin Çiftçi’ye Çağdaşkent’te yoğun ilgi

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, SKM programları kapsamında ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. İlçe sakinlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Çayırovalıların ilgisini ve teveccühünü gören Başkan Çiftçi, hafta sonunu Çağdaşkent Mesire Alanı’ndaki vatandaşlara ayırdı. Cumartesi günü AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’yla Çağdaşkent Mesire Alanı’nı ziyaret eden Başkan Çiftçi, dün de AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede’yle birlikte Çayırovalılara sohbet etti.

“GÖNLÜMÜZ DE YOLUMUZ DA BİR”

Genç ve yaşlı tüm Çayırovalıların büyük ilgi ve alaka gösterdiği Çiftçi, Çağdaşkent Mesire Alanı’ndaki çocuklarla da özel olarak ilgilendi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Çiftçi, Çağdaşkent Mesire Alanı’ndaki halı sahada futbol oynayan çocukları da ziyaret ederek, penaltı atışı yaptı. Çayırovalı büyüklerin, hayır dualarını da almayı ihmal etmeyen Çiftçi, “Bizim gönlümüz de yolumuz da bir. Komşularımızın ve Çayırovalı hemşehrilerimizin güler yüzü ve mutluluğu bize çok büyük enerji veriyor” diye konuştu. Kendisiyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hemşehrilerini kırmayan Başkan Çiftçi, Çayırovalılarla bol bol fotoğraf çektirdi.