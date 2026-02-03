Burdur’daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 4 Kişi Kocaeli’de Defnedildi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Burdur’un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşamını yitiren 7 kişiden 4’ü, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Burdur’un Ağlasun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kaza, 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 11.00 sıralarında, Ağlasun–Antalya–Isparta Karayolu’nun Aşağı Yumrutaş mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Sedat Akgün (41) yönetimindeki 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan yolcular ağır yaralandı.

Kazada Sedat Akgün, eşi Melek Akgün, çocukları Kuzey Akgün, kayınvalideleri İfaket Aydın ile Cumali Süzer, Nevin Süzer ve Hasan Akdağ olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Sedat Akgün (41), Melek Akgün (45), Kuzey Akgün (10) ve İfaket Aydın’ın (69) cenazeleri, Burdur’da tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek Kocaeli’nin Çayırova ilçesine getirildi.

Cenazeler, Akse Mahallesi Akse Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek