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Büyükakın: Bu şehrin emanetçisiyiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi’nin iftarına konuk oldu. Şehre herkesin sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Büyükakın, “Bizler emanetçiyiz ve bu emaneti hakkıyla taşımak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Büyükakın: Bu şehrin emanetçisiyiz

13 Mart 2025 Perşembe 15:51

 BÜYÜKAKIN, KENT KONSEYLERİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi tarafından Seka Deniz Restoran’da düzenlenen iftar programına katıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın da katıldığı iftar programında konuşan Başkan Büyükakın, kentin ortak akılla yönetilmesi gerektiğini vurgularken, sivil toplum kuruluşlarının kent yönetimine daha fazla dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Demokrasilerde yöneticiler, sadece seçim dönemlerinde halkın sesine kulak veren değil, katılımcı mekanizmalar oluşturarak sürekli halkla temas halinde olan yapılar kurmalıdır" diyen Büyükakın, kent konseylerinin bu anlamda çok önemli bir görevi olduğunu belirtti.

 

“BU KENTTE AÇ VE AÇIKTA KİMSE KALMAZ”

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kent Konseyi yönetimi ile meclis başkanlarının katıldığı iftar programında Başkan Büyükakın, kentin sosyal hizmet ağlarının güçlendirilmesi konusunda da konuşarak, "Bu kentte aç ve açıkta kimse kalmaz, çünkü biz sistemimizi oluşturduk" dedi ve sivil toplum kuruluşlarından bu hizmetleri daha etkin hale getirmek için destek istedi. Teknolojinin kamu yönetimine entegrasyonunun önemine değinen Büyükakın, "Yapay zekâ ile sivil toplumun güçlenmesi birleştiğinde, belediyeler çok daha etkin hizmet sunabilecek. Şehir olarak bu dönüşüme hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Büyükakın, görevlerin geçici olduğunu hatırlatarak, “Bizler emanetçiyiz ve bu emaneti hakkıyla taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükakın, kent yönetiminin sadece belediye başkanı ve bürokratların değil, tüm sivil toplumun ortak sorumluluğunda olduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda, Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulunan Büyükakın, "Kadir Geceniz mübarek olsun, Allah bizleri bayrama sağlıkla kavuştursun" diyerek sözlerini tamamladı. Kocaeli Valisi İlham Aktaş ise, “Tüm davetlilere hayırlı ramazanlar temennisinde bulunuyorum. İftar programını düzenleyen Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise, kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Program toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

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