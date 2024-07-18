Büyükakın, Gebze’de sokakların nabzını tutuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın’a, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Bölgesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teşkilat yöneticileri eşlik etti. İlçede büyük ilgiyle karşılanan Başkan Büyükakın, fikir ve düşüncelerini aldığı vatandaşlara yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini sordu.

Başkan Büyükakın, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından geçtiğimiz aylarda amcasını kaybeden AK Parti Gebze önceki dönem meclis üyesi Mehmet Başaran’ı ziyaret etti. İş insanı Mehmet Başaran ile bir süre sohbet eden Başkan Büyükakın, aileye taziye dileklerini iletti. Başkan Büyükakın, hac vazifesini yerine getiren iş insanı Nurullah Sular’ı da Gebze’de bulunan iş yerinde ziyaret ederek, hac ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını diledi.

İHA