Büyükgöz Kırsal Mahallelerde

Sahada yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz hafta sonu, ilçenin kırsal mahallelerinden Ovacık, Mudarlı; Hatipler ve Kargalı’yı ziyaret etti

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, sahada yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine yönelik saha çalışmalarını sürdüren Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretlerini de sürdürüyor. Bu ziyaretler kapsamında Gebze’nin kırsal mahalleleri diye bilinen Ovacık, Mudarlı; Hatipler, Kargalı mahallelerini sırasıyla ziyaret eden Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, seçimlerde Cumhur İttifakına destek istedi.



GÖNÜL ZİYARETLERİNE DEVAM

Vatandaşın teveccühü ve destekleriyle yeni dönemde Gebze’nin mahallerini adeta proje yağmuruna tutacaklarının altını çizen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Gönül ziyaretlerine, muhabbetine ve fikir alışverişine devam ediyoruz. Gerçek belediyeciliği yeni dönemde de Gebze’mizin dört bir tarafına ulaştırmaya hazırız ve kararlıyız. Değerli hemşerilerimize destek ve konuk severliklerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.