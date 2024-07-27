banner1066
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir itfaiyesinden firmaların acil durum ekiplerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, UZMAR Gemi İnşa Sanayi firması acil durum ekiplerine eğitim verdi.

Büyükşehir itfaiyesinden firmaların acil durum ekiplerine eğitim

27 Temmuz 2024 Cumartesi 16:57


 
  Acil durumlara karşı vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Gelen eğitim talepleri doğrultusunda hem Kocaeli’de hem de il dışındaki kurum ve kuruluşlara eğitim hizmeti veren büyükşehir itfaiyesi, UZMAR Gemi İnşa Sanayi firmasından gelen talep üzerine firma bünyesindeki acil durum ekiplerine eğitim verdi. KOBİTEM eğitmenleri tarafından verilen eğitim fabrika sahasında gerçekleştirildi. Düzenlenen acil durum ekip eğitiminde personele; "Yanma ve yangın", "Yangın davranışı", "Yangın yerindeki tehlikeler", "Söndürme maddeleri", "Taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı" ve "Yangın hortum dolaplarının kullanımı" konuları başta olmak üzere önemli bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda da acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından "İtfaiyecilik mesleki eğitimleri", "Yangına müdahale eğitimleri", "Acil durum ekip eğitimleri", "Yüksek açı kurtarma ve yüksekte çalışma eğitimleri", "Trafik kazalarında kurtarma, şehirsel arama ve kurtarma", "Kapalı alanda çalışma güvenliği", "Kapalı alanda kurtarma", "Tehlikeli maddeler ve müdahale metotları" gibi birçok başlıkta eğitim hizmeti veriliyor. 
                               


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kandıra'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı Kandıra'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Yağışla birlikte sahiller boş kaldı Yağışla birlikte sahiller boş kaldı
Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Aracı kurşun yağmuruna tutulan eski belediye başkanı tek kurşun isabetiyle hayatını kaybetmiş Aracı kurşun yağmuruna tutulan eski belediye başkanı...
Bolu’da Ulusal Tenis Turnuvası başladı Bolu’da Ulusal Tenis Turnuvası başladı
Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kandıra'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Haberi Oku