Büyükşehir’den 8 Mart’a özel dev buluşma

Büyükşehir, hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşamına değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlenecek “Mutlu Kadın, Güçlü Aile Buluşmaları”, kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMAÇLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek “Mutlu Kadın, Güçlü Aile Buluşmaları”, kadınların toplumsal hayattaki rolüne dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Dev program zengin içeriğiyle 8 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

MİSAFİRLERE KEYİFLİ BİR DENEYİM SUNULACAK

Kocaeli Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlik, 15.00-19.00 saatleri arasında devam edecek. Fuaye alanında ziyaretçilere yönelik farklı deneyim alanları oluşturulacak. Bu kapsamda “Anne Müzesi”, “Konsept Çekim Alanları”, “Tematik Çocuk Oyun Alanları”, “Hint Kınası ve Yüz Süsleme Atölyeleri”, “Kaligrafi ve Kum Sanatı Gösterisi” gibi etkinliklerle katılımcılara keyifli bir deneyim sunulacak. Ayrıca kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı stant alanında kadın girişimciler ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak. Etkinlik süresince kadınlar atölye çalışmalarına katılırken, çocuklar da özel olarak hazırlanan güvenli oyun alanında eğitmenler eşliğinde keyifli vakit geçirecek.

İKBAL GÜRPINAR SÖYLEŞİ İÇİN GELİYOR

Etkinlik kapsamında 8 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de TV sunucusu ve yazar İkbal Gürpınar, kadınlarla bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Mutlu Kadın, Güçlü Aile Buluşmaları”, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü anlamlı kılmak ve kadınların toplumdaki önemine dikkat çekmek için zengin içeriğiyle Kocaelili kadınları ve aileleri programa bekliyor.