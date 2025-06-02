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Büyükşehir’den Gebze trafiğine köprülü neşter

“Daha ulaşılabilir bir Kocaeli” hedefine yönelik önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, çözüm bekleyen trafik problemlerini kökten çözecek adımlar atıyor. Bu kapsamda “Darıca İlçesi Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı Yapım İşi” için ihale düzenlendi. Köprülü kavşak, Gebze trafiğine önemli ölçüde neşter vuracak.

Büyükşehir'den Gebze trafiğine köprülü neşter

02 Haziran 2025 Pazartesi 14:45

 BÜYÜKŞEHİR’DEN DEV BİR PROJE DAHA

Kocaeli’nin konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda trafiğin tıkanan damarlarını yeni kavşaklarla açıyor. Yeni köprü ve kavşaklarla Kocaeli trafiğine nefes aldıran Büyükşehir, kentin konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için önemli bir yatırımı daha hayata geçirecek. Bu kapsamda “Darıca İlçesi Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı Yapım İşi” için ihale düzenlendi.

 

KÖPRÜLÜ KAVŞAĞA 8 TEKLİF GELDİ
Büyükşehir’in ana hizmet binasında gerçekleşen ihaleye 8 firma teklif verirken, en düşük teklif 121.844.525,35 TL ile Gürtur İnşaat ve Sefabay İnşaat ortaklığından geldi. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirme sonrası ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanacak ve ardından yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Dev proje için belirlenen yapım süresi 180 gün olarak belirtildi.

 

TRAFİĞİ TIKAYAN DAMARLAR AÇILACAK
Daha önce Feribot Yolu ve Cengiz Topel Caddesi üzerinde 2 adet yaya üstgeçidi inşa eden Büyükşehir Belediyesi, “Darıca İlçesi Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı Yapım İşi” ile bölgede trafiği tıkayan damarları açacak. İş kapsamında 25 bin 760 metreküp kazı ile 29 bin 565 metreküp dolgu işlemi, 35 metre köprü imalatı, 1,25 km yol imalatı ile köprülü kavşak imalatı gerçekleştirilecek.

 

İHALEYE KATILAN FİRMALAR

Gürtur İnşaat & Sefabay İnşaat: 121.844.525,35 TL

Kar Asfalt Yol Yapım & Heltaş İnşaat: 134.322.036,09 TL

Menga İnşaat Ticaret LTD ŞTİ: 136.032.190,00 TL

Semih Atik & Emay Yol Yapı: 148.780.402,20 TL

Celal Doğan & Gündoğuran İnşaat: 149.504.524,00 TL

LEF Yapı İnşaat & ARTTECH Yapı: 154.903.990,00 TL

DORA İnşaat: 159.400.000,00 TL

FNS İnşaat & Eren Yol İnşaat: 168.753.474,00 TL

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