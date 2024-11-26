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Büyükşehir’den kadına şiddete karşı anlamlı etkinlik

Büyükşehir, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç kazandırmak amacıyla kapsamlı bir etkinlik düzenledi

Büyükşehir'den kadına şiddete karşı anlamlı etkinlik

26 Kasım 2024 Salı 13:09

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında kadına şiddete karşı anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen program, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

 

KOCAELİ’NİN ÇİÇEK GİBİ KADINLARI

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmayı amaçlayan program, “Kocaeli’nin Çiçek Gibi Kadınları” korteji ile başladı. Başkan Vekili Berna Abiş ve beraberindekiler, Kocaeli Kadın Kooperatiflerinin stantlarını gezdi.

 

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN OLUŞMASINDA BİRÇOK ETKEN VAR”

Kocaelili kadınlarının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Abiş, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında kadının aile içinde, sokakta, iş hayatında maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek için toplumda bir farkındalık oluşturmak istedi. Ve 25 Kasım gününü Kadına Şiddetle Mücadele Günü olarak ilan edildi. Yapılan çalışmalara göre şiddetin oluşmasında birçok etken var. Psikolojik faktörler, paranoid bozukluklar bireyde şiddet eğilimine neden olabiliyor. Uyuşturucu madde, alkol bağımlılığı ya da yetişkinlik döneminde dikkat eksikliği yine bu durumda pek çok şiddet nedenlerinden biri” ifadelerini kullandı.

 

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK KADINA ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ”

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 sayılı kanunla birlikte son derece etkin ve kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü söyleyen Abiş, “Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu kapsamlı mücadeleye elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Devletimiz, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, iş ve sanat dünyası kadına şiddetin önlenmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Fakat ne olursa olsun fert fert hepimize görev düşüyor. Her birimiz çok duyarlı olmalı ve toplumda bilinci artırmak için çalışmalıyız. Her birimiz anne, teyze, halayız. Burada çocuk ve ailenin yönetilmesi, yetiştirilmesi ve eğitilmesi bizlerin üzerine düşüyor” dedi.

 

SEVGİNİN DİLİ MERHAMET

Programda klinik psikolog Serdar Vatansever de , “Sevginin Dili Merhamet” adlı bir seminer verdi. Katılımcılara öz şefkatin önemini anlatan Vatansever, “Kendine merhametli olan başkasının merhametsizliğine katlanmaz. Biz şiddetin ne olduğuna bakıp onu ayırt etmeye çalışacağımıza, bundan bizi korumayacak iç dünyaya şefkat göstermeye çalışıyoruz. Manipülasyon da bir şiddet türüdür. Kendimize vereceğimiz öz şefkat kısmında duygusal anlamda kendimizi manipüle ediyoruz. Hata yaptığınız zaman kendinizle ilişkinizi düzeltmeniz için önce iç sesinizle aranızı düzeltmeniz lazım” şeklinde konuştu. Seminerin sonunda Berna Abiş tarafından klinik psikolog Serdar Vatansever’e çiçek takdim edildi.

 

KADIN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE ÖDÜLLER

Diğer yandan Kocaeli Üniversitesi ve TEKNOPARK iş birliğiyle kadınlara yönelik “Kadın Girişimcilik Eğitimi” verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika varildi. Ayrıca, Kocaeli’de kadınlara yönelik başarılı uygulamalar gerçekleştiren şirketler ödüllendirilerek farkındalık çalışmalarına destekleri için teşekkür edildi.

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