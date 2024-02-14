Cam fabrikasında “sendikalaşma” krizi…

Gebze Köşklüçeşme Mahallesi’nde otomobil camı üreten bir fabrikada sendika getirmek isteyen 14 çalışan işverenin bu durumdan haberdar olmasının ardından işten atılınca Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Faruk Aslan’la birlikte fabrika önünde eylem yaptı. İşçiler, fabrika yönetiminin karardan geri dönmesini aksi halde hukuki mücadeleyle haklarını arayacaklarını dile getirdiler.

Gebze Köşklüçeşme Mahallesi’nde otomobil camı üreten bir fabrikada sendika getirmek isteyen 14 çalışan işverenin bu durumdan haberdar olmasının ardından işten atılınca Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Faruk Aslan’la birlikte fabrika önünde eylem yaptı. İşçiler, fabrika yönetiminin karardan geri dönmesini aksi halde hukuki mücadeleyle haklarını arayacaklarını dile getirdiler.

KRİSTAL İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ASLAN TEPKİSİNİ DİLE GETİRDİ.

İddialara göre örgütlenen 14 işçi, durumdan haber olan işveren tarafından işten çıkarıldı. İşten çıkarma nedeniyle dün akşam saatlerinde eylem yapan çalışanlara Kristal -İş Sendikası Genel Başkan Vekili Faruk Aslan’dan destek geldi. Fabrika önündeki eylemde konuşan Aslan, Sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu ve direneceklerini söyleyerek, ‘’ Ankara’da da benzer bir şekilde 14 işçi işte çıkarıldı toplam 24 işçimiz bugün itibariyle işten çıkartılmıştır. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Bizler işçilerin çağrısı üzerine, hukuka uygun şekilde fabrika önünde bulunuyoruz.” Aslan’ın konuşmasının ardından protestocu çalışanlar işyerinden ayrıldı. (Ümit Ülker)