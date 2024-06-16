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Cami ve ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, camilerde bayram öncesi temizlik çalışmaları yürütüyor.

Cami ve ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

16 Haziran 2024 Pazar 17:58

Cami ve ibadethaneleri Kurban Bayramı’na hazır hale getirmek ve vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ibadethaneler kuru köpük sistemiyle temizlendikten sonra dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların da oldukça memnun kaldığı çalışmalar kapsamında ekipler ayrıca ibadethanelerin çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor.


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