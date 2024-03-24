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Çayırova Belediyesi, Pizza Lazza Haremspor’u mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi’nin 30. hafta karşılaşmasında sahasında Pizza Lazza Haremspor’u ağırlayan Çayırova Belediyesi, bitime 9 saniye kala bulduğu üçlük isabetiyle maçtan 78-77 galip ayrılmayı başardı.

Çayırova Belediyesi, Pizza Lazza Haremspor'u mağlup etti

24 Mart 2024 Pazar 16:01

 

 

 

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’ndan çok kritik bir galibiyet. Evinde lig sonuncusu Pizza Lazza Haremspor’u ağırlayan Çayırova Belediyesi, büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı, maçın bitimine 9 saniye kala Diante Watkins’le bulduğu basketle kazanmayı bildi. Baş Antrenör Şemsettin Baş öncülüğünde zorlu maça Diante Watkins, Phille Grenee, Serhat Uğur, Çağdaş Kayabaşı ve Tolga Kaan Birer beşiyle başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 21-18 önde kapattı. İkinci periyotta karşılıklı basketlerle geçilirken, üstünlüğünü korumayı başaran Çayırova Belediyesi devre arasına 38-35 önde girdi.

 

9 SANİYE KALA 

Üçüncü periyotta, Çayırova Belediyesi’ne nazaran hücumlarda daha çok istediği isabetleri bulan Pizza Lazza Haremspor, son periyoda 59-61 üstünlükle girdi. Son çeyrek ise büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Dördüncü periyot boyunca rakibi Pizza Lazza Haremspor’u kovalayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, bitime 9 saniye kala Diante Watkins’in bulduğu üçlük isabetiyle 78-77 öne geçti. Pizza Lazza Haremspor son hücum şansını değerlendiremeyince Çayırova Belediyesi, evinde play-off yarışı için oldukça kritik bir galibiyet elde etti. 

 

DİANTE WATKİNS’TEN 19 SAYI

Çayırova Belediyesi adına maçın öne çıkan performansı 19 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle Diante Watkins olurken, Phill Greene’in 15 sayı 3 ribaund, 4 asistlik performansı ile İlkan Karaman’ın 15 sayı, 7 ribaund ve 1 asistlik performansı galibiyete önemli katkılar sundu. Basketbol takımının aldığı kritik zaferi sosyal medya hesabından tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sahamızda Haremspor’u 78-77 yenen ilçemizin gururu ve markası olan basketbol takımımızı tebrik ediyorum” dedi.

 


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