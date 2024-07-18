Çayırova'da 70 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlara yuva bulmaya devam ediyor. Her şeyin düşünüldüğü merkezde kedi ve köpekler için her şey düşünülüyor. Sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanlarının yer aldığı, bununla beraber, hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığı merkezde 7,5 aylık süreçte 70 kedi ve köpeğe yuva bulundu. Bugüne kadar merkezde bulunan 32 kedi ve 38 köpek olmak üzere toplamda 70'i sahiplendirilerek, yeni yuvalarına uğurlandı. Sokak hayvanlarının tüm bakımları ve aşıları yapıldıktan sonra sahiplenmek isteyen vatandaşların, kedi veya köpeğe bakabilecekleri alanları olup olmadığına dair araştırma gerçekleştiriliyor. Uygunluğu olan vatandaşlarla merkez arasında sahiplendirme formu oluşturulurken, daha sonrasında hayvan sahiplenen vatandaşlar İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gönderilerek, takılan çiple beraber hayvanların kayıt altına alınması sağlanıyor. Merkezden yapılan açıklamada kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların Şekerpınar’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne başvurması gerektiği belirtildi.

İHA