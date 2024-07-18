GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova'da 70 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu

KOCAELİ Çayırova'da bulunan geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi ile bakımları yapılan 32 kedi ve 38 köpek sahiplendirildi.

Çayırova'da 70 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu

18 Temmuz 2024 Perşembe 17:15

  
   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlara yuva bulmaya devam ediyor. Her şeyin düşünüldüğü merkezde kedi ve köpekler için her şey düşünülüyor. Sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanlarının yer aldığı, bununla beraber, hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığı merkezde 7,5 aylık süreçte 70 kedi ve köpeğe yuva bulundu. Bugüne kadar merkezde bulunan 32 kedi ve 38 köpek olmak üzere toplamda 70'i sahiplendirilerek, yeni yuvalarına uğurlandı.  Sokak hayvanlarının tüm bakımları ve aşıları yapıldıktan sonra sahiplenmek isteyen vatandaşların, kedi veya köpeğe bakabilecekleri alanları olup olmadığına dair araştırma gerçekleştiriliyor. Uygunluğu olan vatandaşlarla merkez arasında sahiplendirme formu oluşturulurken, daha sonrasında hayvan sahiplenen vatandaşlar İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gönderilerek, takılan çiple beraber hayvanların kayıt altına alınması sağlanıyor. Merkezden yapılan açıklamada kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların Şekerpınar’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne başvurması gerektiği belirtildi. 
               


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
'Polisiz, operasyon yapacağız' diyerek 300 bin TL alan 3 zanlı tutuklandı 'Polisiz, operasyon yapacağız' diyerek 300 bin TL...
Büyükakın, Gebze’de sokakların nabzını tutuyor Büyükakın, Gebze’de sokakların nabzını tutuyor
Kocaeli'de belediye atıklarının yönetimi konuşuldu Kocaeli'de belediye atıklarının yönetimi konuşuldu
Balkondan düşen 4 yaşındaki Yağız Alp hayatını kaybetti Balkondan düşen 4 yaşındaki Yağız Alp hayatını...
Kocaeli'de kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı Kocaeli'de kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin...
KO-MEK ile hep bir adım öndeler KO-MEK ile hep bir adım öndeler
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

'Polisiz, operasyon yapacağız' diyerek 300...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahsı arayarak, "Kimlik bilgilerin çalındı, operasyon yapacağız" yalanıyla...

Haberi Oku