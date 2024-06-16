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Çayırovalı öğrenciler karnelerine kavuştu

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın son günü vesilesiyle Çayırova’da karne programı düzenlendi. Mehmet Akif İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde minik öğrenciler ilçe protokolünün ellerinden karnelerini aldı.

Çayırovalı öğrenciler karnelerine kavuştu

16 Haziran 2024 Pazar 17:54

 

 

Eğitim-Öğretim yılının sona ermesiyle beraber, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çayırova’da da karne heyecanı yaşandı. Mehmet Akif İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne programına Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programın açılış konuşmasını Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç gerçekleştirdi. Tunç’un akabinde kürsüye çıkan Başkanvekili Dünmez, “Mezuniyet ve karne törenine hepiniz hoş geldiniz. Öğrencilerimizin bu üç aylık tatilde, eğitimden çok da uzak kalmadan bolca dinlenmelerini temenni ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller dilerim” dedi.

 

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ ALKIŞ ALDI

Konuşmaların ardından, karne töreni öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Minik Çayırovalıların, öğretmenleriyle birlikte hazırladığı gösteriler büyük alkış alırken, ilgiyle izlendi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılsonu Karne Töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından, protokolün öğrencilere karne takdimiyle sona erdi.


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