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Çiftçi’den Berat Kandili mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm Çayırovalıların Berat Kandili’ni tebrik etti.

Çiftçi'den Berat Kandili mesajı

23 Şubat 2024 Cuma 16:35

 Başkan Çiftçi, Çayırovalıların Berat Kandili’ni tebrik etti. Yayımladığı mesajla ilçe sakinlerinin Berat Kandili’ni kutlayan Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “Kurtuluş, af ve arınma anlamına gelen Berat Kandili; Rabbimize sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabileceğimiz kıymetli günlerden biridir.  Rabbim, bu mübarek Berat Kandili'nde yollarımızı aydınlatsın,  kalplerimizi sıcacık kılsın. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, tüm Çayırovalı hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ederim.”

 

BERAT KANDİLİ’NE ÖZEL PROGRAM
Öte yandan Çayırova Belediyesi ve Çayırova Müftülüğü, Berat Kandili’ne özel bir program düzenleyecek. 24 Şubat Cumartesi günü yatsı namazı öncesinde Yenimahalle Merkez Camii’nde gerçekleşecek Berat Kandili programında, ilahi sanatçısı Selahattin Pala da bu mübarek geceye özel düzenlenen programda yer alacak. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm Çayırovalıları, Yenimahalle Merkez Camii’nde gerçekleştirilecek Berat Kandili programına davet etti.

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