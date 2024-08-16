Cumhurbaşkanı’na Hediye edilen Hereke. Halısının Hikayesi.

Kocaeli . Bölgesi Dünyaca ünlü. Hereke. İpek halısına sahip çıkmalı Ekonomik sıkıntı ve işsizliği sorun okduğu Döviz kırizleri yaşadığımız bir dönemde ekonomi ve istihdamda katkısı olacak Hereke halılatına devlet ve hükümetin sahip çıkıp halıcılı teşvik edilmesi için çalışmalar yapılmalı





Cumhurbaşkanına Hereke de özel olarak dokunan anlamlı ve. Çok önemli. İpek halı hediye edildi

Osmanlı’dan cumhuriyete önemini koruyan son 25 yıldır kaderine terk edilip ucuz Çin halısına yenik düşen Hereke İpek halısının tanıtımına kendisini adayan 55 yıldır . Halıcılık üzerine çalışma yapan Türkiye’nin uluslarası turizm ve kültür rehberleri arasında yer alan. Aydın. Eroğlu. Cumhur. Başkanı. sayın. Erdoğan a Kocaeli. Hereke’de. Özel olarak dokuttuğu ve. Üzerinde. Çanakkale savaşı. Kahramanı Mehmetçiğin resminin yer aldığı Hereke İpek. Halısı hediye etti. Cumhur başkanı. Erdoğan. Halı ie ilgili. Eroğlundan bilgi aldı

Aydın Eroğlu. www.devrialem.tv ye konuştu

İpek halıya. Çanakkale’de destanlar yazan ve yaralı İngiliz askerini kurtaran Mehmetçik motifinin yer aldığı. Özel olarak Hereke’de. İki halı dokutup birini sayın Cumhurbaşkanı. Erdoğan diğerini. İpek halıyı tanıtmak için Avusturalya devlet başkanına hediye eden Aydın. Eroğlunu Sapanca’daki evinde www.devrialem.tv ve www.sakarya.tv olarak ortak canlı yayın yaparak Hereke İpek halıları ilke ilgili söyleşi yaptık. Yaptığımız söyleşiyi

https://youtu.be/IXlDLTYYwsE

www.devrialem.tv nin linginden izleyebilirsiniz

Milletvekilleri. Kocaeli Valisi ve büyükşehir başkanına Hereke. İpek halısının yeniden canlanması ülkemize döviz kazandırıp. İstihdam ve işsizliğe iş umudu olması için tarihi görev düşüyor

Çin. De makinada kalitesiz dokunan halılara yenik düşen. Hereke halısı 130 yıl önce uluslarası iki sertifika almış bir dünya markasıydı Çin. Hereke aldı ile doğu Türkistan’da bir şehir kurarak halıları taklit edip. Hereke’de kaliteli dokunan halıcılığı bitirdi

Hereke İpek halıcılığının yeniden tanınması için kültür Bakanlığı tarafından onaylanan İlim. Kültür Tarih ve. Teknoloji. Araştırma. Kütüphanesi olarak çalışma başlatarak belgesel çekip panel düzenleyip Devrialem belgesel tv programı hazırlayıp www.agrt.net olarak yayınlanması için ulusal ve bölgesel televizyon kanallarına göndereceğiz.

Dünyaca ünlü. Hereke. İpek. Halısı ile ilgili www.gebzegazetesi.com olarak geniş bir araştırma yapıp rapor hazırlayarak haber ve raporumuzu başta sayın Cumhurbaşkanı erdoğan olmak üzere devletin ilgili ve yetkili kurumlarına göndereceğiz

Hereke. Halısına sahip çıkmak. Tarihimize sahip çıkıp korumak işsizliğe Çözüm. Ülkeye. Döviz kazandırmak demektir

Kocaeli kamuoyu. dünya markası. Hereke. İpek. Halılarına ne zaman sahip çıkacak

İHA