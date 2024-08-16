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Cumhurbaşkanı’na Hediye edilen Hereke. Halısının Hikayesi.

Kocaeli . Bölgesi Dünyaca ünlü. Hereke. İpek halısına sahip çıkmalı Ekonomik sıkıntı ve işsizliği sorun okduğu Döviz kırizleri yaşadığımız bir dönemde ekonomi ve istihdamda katkısı olacak Hereke halılatına devlet ve hükümetin sahip çıkıp halıcılı teşvik edilmesi için çalışmalar yapılmalı

Cumhurbaşkanı'na Hediye edilen Hereke. Halısının Hikayesi.

16 Ağustos 2024 Cuma 14:24


    Cumhurbaşkanına Hereke de özel olarak dokunan anlamlı   ve. Çok önemli.   İpek  halı hediye edildi 
Osmanlı’dan cumhuriyete  önemini koruyan son  25 yıldır kaderine terk edilip  ucuz Çin halısına yenik düşen  Hereke İpek halısının tanıtımına kendisini adayan   55 yıldır . Halıcılık üzerine çalışma yapan   Türkiye’nin uluslarası  turizm  ve kültür rehberleri arasında yer alan.  Aydın. Eroğlu.   Cumhur. Başkanı.  sayın. Erdoğan a  Kocaeli. Hereke’de. Özel olarak  dokuttuğu ve. Üzerinde. Çanakkale  savaşı. Kahramanı Mehmetçiğin  resminin yer aldığı   Hereke İpek. Halısı hediye etti.   Cumhur başkanı. Erdoğan. Halı ie  ilgili. Eroğlundan bilgi aldı  
    Aydın Eroğlu. www.devrialem.tv ye konuştu
İpek halıya. Çanakkale’de destanlar yazan ve yaralı İngiliz askerini kurtaran Mehmetçik motifinin yer aldığı. Özel olarak Hereke’de. İki halı dokutup  birini sayın Cumhurbaşkanı. Erdoğan diğerini.  İpek halıyı tanıtmak için Avusturalya devlet başkanına hediye eden   Aydın. Eroğlunu   Sapanca’daki evinde www.devrialem.tv ve www.sakarya.tv  olarak ortak canlı yayın yaparak    Hereke İpek halıları ilke ilgili söyleşi yaptık. Yaptığımız söyleşiyi 
https://youtu.be/IXlDLTYYwsE
www.devrialem.tv nin linginden izleyebilirsiniz 
   Milletvekilleri. Kocaeli Valisi ve büyükşehir başkanına   Hereke. İpek halısının yeniden canlanması  ülkemize döviz  kazandırıp. İstihdam ve işsizliğe  iş umudu olması için tarihi görev  düşüyor 
Çin. De makinada  kalitesiz dokunan  halılara yenik düşen. Hereke halısı 130 yıl önce uluslarası iki sertifika almış bir dünya markasıydı  Çin. Hereke aldı ile doğu Türkistan’da bir şehir kurarak  halıları taklit edip.  Hereke’de kaliteli dokunan halıcılığı bitirdi   
Hereke İpek halıcılığının yeniden tanınması için kültür  Bakanlığı tarafından onaylanan   İlim. Kültür   Tarih ve.  Teknoloji. Araştırma. Kütüphanesi olarak çalışma başlatarak  belgesel çekip  panel düzenleyip   Devrialem belgesel tv programı hazırlayıp  www.agrt.net  olarak  yayınlanması için ulusal ve bölgesel televizyon kanallarına  göndereceğiz. 
    Dünyaca ünlü.  Hereke. İpek. Halısı ile  ilgili www.gebzegazetesi.com  olarak geniş bir araştırma  yapıp rapor hazırlayarak  haber ve raporumuzu başta sayın Cumhurbaşkanı  erdoğan olmak üzere devletin ilgili ve yetkili kurumlarına göndereceğiz 
Hereke. Halısına sahip çıkmak. Tarihimize sahip çıkıp korumak  işsizliğe  Çözüm. Ülkeye. Döviz kazandırmak demektir
Kocaeli  kamuoyu.  dünya markası. Hereke. İpek. Halılarına ne zaman sahip çıkacak


İHA
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