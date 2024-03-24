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Darıca Belediyesi halk oyunları ekibi Kocaeli birincisi oldu

Darıca Belediyesi halk oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği yarışmada Kocaeli Halk Oyunları Gençler Kategorisi’nde birinci olarak ilimizi Bölge Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

Darıca Belediyesi halk oyunları ekibi Kocaeli birincisi oldu

24 Mart 2024 Pazar 00:21

Sporun her branşına destek veren Darıca Belediyesi, halk oyunları ekibi kurarak Darıcalı gençlerin geleneksel halk oyunları ile tanışmasını sağladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan halk oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği yarışmada Kocaeli Halk Oyunları Gençler Kategorisi’nde birinci olarak ilimizi Bölge Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Daha önce de çeşitli yarışmalarda dereceye giren Darıca Belediyesi Halk Oyunları ekibi, elde ettiği başarılarla örnek oldu.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Kocaeli Halk Oyunları Gençler Kategorisi’nde birinci olan ekibi ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençleri tebrik etti ve sporun her branşına destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak spora ve amatör branşlara verdikleri desteğin, halk oyunları branşıyla daha da ileri seviyeye götüreceklerini belirterek “Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına olduğu gibi geleneksel halk kültürümüzün bir yansıması olan halk oyunları alanında da ekip kurarak gençlerimizi halk oyunlarıyla buluşturduk. Halk oyunları ekibimizin kısa sürede geldiği nokta ve ilimizi temsil etme hakkı kazanması bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bundan sonra da desteğimiz artarak devam edecek. Gençlerimizi ve kulübümüzü başarısından dolayı tebrik ediyorum” dedi. 

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