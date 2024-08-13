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Darıca Kart'a yoğun ilgi

Darıca'da vatandaşlara sosyal tesislerden indirim imkanı sağlayan Darıca Kart kullanıma sunuldu. "Senin şehrin, senin kartın" sloganı ile hayata geçirilen ve yüzde 20 indirim imkanı sunan Darıca Kart için kısa sürede yaklaşık 20 bin kişi başvuru yaptı.

Darıca Kart'a yoğun ilgi

13 Ağustos 2024 Salı 23:49



 Darıca Belediyesi tarafından kısa bir süre önce vatandaşlara sosyal tesislerde indirim imkanı sunmak amacıyla geliştirilen Darıca Kart uygulaması yoğun ilgi görüyor. Darıca'da ikamet eden vatandaşlara özel olarak hazırlanmış Darıca Kart, ilçe genelindeki bütün sosyal tesislerden yüzde 20 indirim imkanı sunuyor. Kayıt işlemini tamamlayan vatandaşlar 20 TL kart bedelini ödedikten ve kayıt işleminin ardından Darıca Belediyesi'ne bağlı sosyal tesislerden teslim alabiliyorlar. 
   
 20 bin kişi başvurdu 
 Kısa sürede yaklaşık 20 bin kişi Darıca Kart için başvuruda bulunurken, sayının her geçen gün artarak devam ettiği öğrenildi. Kısa sürede ilgi odağı olan ve kart sahiplerine ayrıcalıklar sunan Darıca Kart, Darıca Belediyesi sosyal tesislerinde bulunan ödeme noktaları ve kasalardan temin edilebiliyor. 
 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, Darıca Kart'a gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Sosyal tesislerimiz gerçekten her zaman vatandaşlarımız tarafından en çok beğenilen hizmetlerimizden oldu. Bizler de Darıcalı hemşerilerimize hem teşekkür etmek hem de onlara Darıcalı olmanın ayrıcalığını hissettirmek için Darıca Kart uygulamasını başlattık. Kısa sürede 20 bin vatandaşımızın Darıca Kart için başvurması bizleri de mutlu etti. İlgi gösteren ve projeye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" dedi. 
                      


İHA
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