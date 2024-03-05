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Darıca’da ihtiyaç sahipleri için Sosyal Market açılıyor

Darıca Belediyesi ile Gebze Ticaret Odası iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Market için protokol imzalandı.

Darıca'da ihtiyaç sahipleri için Sosyal Market açılıyor

05 Mart 2024 Salı 21:10

Darıca Belediyesi ile Gebze Ticaret Odası (GTO) işbirliğinde Darıca’ya kazandırılan ve Nenehatun Mahallesi’nde bulunan Darıca Hizmet Kompleksi’nin alt katı Sosyal Market’e dönüştürülüyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilecek proje ile ihtiyaç sahipleri, ücretsiz olarak sosyal marketten alışveriş yapabilecek.

İMZALAR ATILDI

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma için örnek olacak Sosyal Market projesi için Darıca Belediyesi ile GTO arasında protokol imzalandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve GTO Başkanı Abdurrahman Arslantaş’ın birlikte imzaladığı protokol sonrası çalışmaların tamamlanmasıyla kısa süre içinde Sosyal Market hizmete girecek. Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda A.Ş’nin de destek vereceği sosyal sorumluluk projesi ile bağışçıların da katkısı ile ihtiyaç sahipleri marketten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, imza protokolünün ardından yaptığı açıklamada GTO Başkanı Arslantaş’a teşekkür ederek ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacaklarını belirtti ve şöyle konuştu: “Sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemizde dayanışma kültürünü güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya destek olmak istiyoruz. Temel belediyecilik görevlerimizin yanı sıra sosyal yardımlaşma konusunda da hizmet ve projeler üretiyoruz. Son olarak Gebze Ticaret Odası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Marketi kentimize kazandıracağız. Projeye destek veren Gebze Ticaret Odası başta olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.”

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