Darıca’da “sivil savunma günü” etkinliği…

Darıca merkezde 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle ilçede arama kurtarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında kullandığı araç gereçler ile arama kurtarma esnasında kaydedilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi bugün öğleden sonra törenle açıldı. Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve kısa adı KOSHADOS olan Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Kulübü’nün işbirliğinde Darıca Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan Tarihi Çınaraltı Mevki’ndeki gerçekleştirilen sergiye ilgi ve katılım yoğun oldu. KOSHADOS Başkanı Emre Polat’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, CHP Darıca Belediye Başkan Adayı avukat Saide Arslan, yanısıra, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluş temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

EMRE POLAT’DAN DUYGULU KONUŞMA…

Programın açılış konuşmasını yapan KOSHADOS Başkanı Emre Polat “Bugün 28 Şubat Sivil Savunma Günü aynı zamanda 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir araya geldik. Bugün hatırlayacağız ve daha önce duymadıklarınızı size anlatacağım ve hem de göstereceğiz” dedi.

MUZAFFER BIYIK: “DARICALILARDA HASSASİYET ARTTI”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise göreve geldiği 2019 yerel seçimlerinde ilk işinin belediyede “kentsel dönüşüm şefliği” kurmak olduğu itirafında bulunurken 6 Şubat Depremi’nin kentsel dönüşümün ve sağlam yapı gerçeğinin yeniden önemli bir konu olduğunun anlaşıldığını bu konuda Darıca’da duyarlılıkların arttığını ifade etti: “Son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde de maalesef bizlere acı da olsa bazı şeyleri çok net göstermiş oldu. Sivil Savunma’nın ve depreme hazırlık noktasındaki neler yapılması gerektiğini daha anlamlandırdı. Bizler kentsel dönüşüm olarak özellikle 2019 seçimlerinden sonra ilk göreve geldiğimiz zaman ilk yaptığımız işlerden bir tanesi kentsel dönüşüm şefliğini kurmaktı”

Program hatıra fotoğrafıyla son buldu. (ÜMİT ÜLKER)