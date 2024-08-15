banner1070
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıcalılar vücut analizlerine göre ilgili spora yönlendiriliyor

Darıca'da vatandaşların daha sağlıklı yaşam sürmesi amacıyla ücretsiz vücut analizleri yapılarak vücutlarındaki kas ve yağ oranlarına göre ilgili spora yönlendiriliyor.

Darıcalılar vücut analizlerine göre ilgili spora yönlendiriliyor

15 Ağustos 2024 Perşembe 20:39



  Darıca Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için “Sağlıklı vücut, sağlıklı yaşam, vücut analizi” projesi başlatıldı. Proje kapsamında yaz mevsimi boyunca haftanın belirli günlerinde kurulan stantlarda uzmanlar tarafından vücut kitle endeksi ölçülen vatandaşların vücutlarındaki kas ve yağ oranları dikkate alınarak ilgili spora yönlendiriliyor. Her hafta farklı mahallelerde uygulanan ve geçtiğimiz hafta Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda gerçekleşen etkinliğin ardından dün akşam da Darıca Millet Bahçesi’nde vatandaşların vücut yaşam analizleri ölçüldü. Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen proje vatandaşların uzmanlar eşliğinde vücut ölçülerinin sağlıklı olup olmadığı belirlenmeye çalışıldı. Katılımcıların vücut endeks ölçüleri alındı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Projeyle ilgili konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Projemizin amacı sağlıklı vücut, sağlıklı yaşam ve vücut analizi projesi. Yaz boyunca farklı mahallelerde Darıcalılarla buluşarak daha çok vatandaşımızın sporla buluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. 
                               


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yörük köyünde yapılan fındık hasat şenliği ile başladı Yörük köyünde yapılan fındık hasat şenliği...
Dedesi 25 yaşındaki torununu bıçakladı Dedesi 25 yaşındaki torununu bıçakladı
Deprem farkındalığı için önemli çalışma Deprem farkındalığı için önemli çalışma
Ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı Ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı
Kaçakçılara göz açtırılmıyor: 1 milyon 800 bin TL değerinde kol saati, gözlük ve parfüm ele geçirildi Kaçakçılara göz açtırılmıyor: 1 milyon 800...
UMSİDER’DEN GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET UMSİDER’DEN GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NE...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yörük köyünde yapılan fındık hasat şenliği...
Düzce Valiliği himayelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün...

Haberi Oku