Dedesi 25 yaşındaki torununu bıçakladı









Olay, gece saat 02.30 sıralarında Küçücek İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. (25) ile dedesi H.K. (74) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma esnasında dede, torununu karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.A.T., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan M.A.T., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan dede H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İHA