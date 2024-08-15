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Dedesi 25 yaşındaki torununu bıçakladı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 74 yaşındaki dede, tartıştığı 25 yaşındaki torununu karnından bıçakladı.

Dedesi 25 yaşındaki torununu bıçakladı

15 Ağustos 2024 Perşembe 20:44



  Olay, gece saat 02.30 sıralarında Küçücek İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. (25) ile dedesi H.K. (74) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma esnasında dede, torununu karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.A.T., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan M.A.T., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan dede H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 
                              


İHA
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