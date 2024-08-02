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Dikiş makinesiyle geçmişe yolculuk

Osmanlı ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eşyalar sergileniyor

Dikiş makinesiyle geçmişe yolculuk

02 Ağustos 2024 Cuma 20:49


 
 Kocaeli'de 6 padişah ve Cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik eden eşyaların yer aldığı "Singer Kalplere İşlenen 170. Yıl Sergisi" sanatseverlere kapılarını açtı. Tarihi eser niteliğindeki dikiş makineleri, makas, saat ve radyo gibi ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.  
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan İzmit Seka Sanat İhtisas Merkezi, Osmanlı döneminden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar uzanan dikkat çekici bir sergiye ev sahipliği yaptı. "Singer Kalplere İşlenen 170. Yıl Sergisi" adıyla düzenlenen sergi, bugün sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 
 Sergide, tarihi değere sahip Singer markalı dikiş makinelerinin yanı sıra, radyo, makas, kaşık, vantilatör, saat gibi çeşitli eşyalar sergileniyor. Her biri farklı hayatlara dokunan nostaljik fotoğraflar, faturalar ve belgeler de sergide yer alıyor. Sergideki bu eşyalar, 6 padişah dönemine ve bir asırlık Cumhuriyet tarihine tanıklık etmeleriyle dikkat çekiyor.  
 
 "Önemli bir sergi" 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Seka Sanat İhtisas Merkezi sorumlusu Ümran Şirin, "Singer'in ev sahipliğinde düzenlenen sergi bugün itibariyle kapılarını açtı. İzmit Seka Sanat ve İhtisas Merkezi sanatseverleri birbirinden değerli özel sergileri buluşturmaya devam ediyor. Onlardan bir tanesi de Osmanlı döneminden Cumhuriyete kadar uzanan önemli bir sergi" dedi.  
  
 Sergi 14 Ekim'e kadar açık  
 Serginin 14 Ekim'e kadar açık olacağını aktaran Şirin, "Sergide eski dikiş makinelerinin yanı sıra tarihi değeri olan radyo, makas, kaşık, vantilatör, saat gibi Singer markalı birçok farklı ürün yer alıyor. Sanatseverlerimiz merkezimize geldiği zaman bu eşyaları görebilecekler. Ayrıca her biri bambaşka hayatlara dokunan nostaljik fotoğraflar, belgeler ve çok daha fazlası merkezimizde bulunuyor" diye konuştu.  
                                      


İHA
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