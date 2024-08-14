Dilencilik yapan şahsın üzerinden 2 bin 675 TL çıktı





Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlarla mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Müdürlüğe bağlı ekipler bu doğrultuda şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdürürken, Aziziye Cami önünde vatandaşları rahatsız eden şahıs olduğu ihbarı üzerine bölgeye geçti. Bir süre durumu takip eden ekipler daha sonra harekete geçerek şahsı yakaladı. İl dışından gelerek dilencilik yaptığı anlaşılan şahsı Zabıta Karakoluna götüren ekipler, burada yaptıkları aramada şahsın üzerinden çıkan 2 bin 675 TL’ye tutanak tutularak el konuldu. Şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulayan ekipler, dilencinin il dışına çıkartılmasını sağladı.

İHA