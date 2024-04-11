Dilovası kent bayramlaşmasında buluştu

Düzenlenen bayramlaşma törenine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi parti ilçe başkanları, Dilovası Belediyesi Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Kamu Kurum Müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Kubilay ve Başkan Ömeroğlu kent bayramlaşmasına katılan misafirlerle tek tek bayramlaştılar.



BAYRAMLAR BİR VE BERABER OLMA GÜNÜDÜR

Çeşitli ikramların yapıldığı bayramlaşma töreninin açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Bayramlar çok önemli günlerdir, bir ve beraber olma günüdür, sevgi, saygı ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Şükrediyoruz ki ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, Allah yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Ayrıca böyle mübarek bir günde Dilovalı hemşerilerimle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm hemşerilerimin sevdikleriyle birlikte nice bayramlar geçirmesini diliyor ve Ramazan Bayramımızın ülkemize, ilçemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.



DİLOVASI’NDA GÖREV YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM

Kent bayramlaşmasına katılan tüm misafirlere teşekkür eden Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında “Bayramlarımız birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği ve manevi atmosferini hep birlikte yaşadığımız nadide günlerimizden biridir. Tüm hemşerilerime sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum. 2 buçuk yıldır Dilovası’nda görev yapıyorum. Burada görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Görev yaptığım sürede halkımızın bize gösterdiği sıcaklığı her zaman hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz. İlçemizi seviyoruz ve burada görev yapmanın bir ayrıcalık olduğuna inanarak tekrardan tüm halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Ayrıca bugün 10 Nisan Polis Teşkilatımızın kuruluş günü Polis Teşkilatımızın günlerini de kutluyorum. Tüm emniyet güçlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Yine vatanımızın bekası, bütünlüğü ve huzuru için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum”dedi.



POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADILAR

İlçe protokolü daha sonra bayramı görevi başında geçiren, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek polis ve askerlerin bayramlarını kutladılar. Ayrıca Kaymakam Kubilay, Başkan Ömeroğlu, siyasi parti ilçe başkanları İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar’a yaptıkları ziyarette Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yılı nedeniyle kuruluş yıldönümü pastasını hep birlikte kestiler.



