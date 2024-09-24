Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı

Dilovası İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anlamlı bir programla kutlandı. Programa İlçe Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Köç ve Araştırmacı-Yazar Adnan İnanç katıldı. Hz. Muhammed’in doğumunu ve hayatını anmak amacıyla düzenlenen etkinliklerle zenginleşti.

Programın açılışında konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Mevlid-i Nebi Haftası’nın İslam dünyası için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kubilay, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in örnek ahlakı, insanlık için yol gösterici bir rehberdir. Onun hoşgörüsü, sabrı ve adaleti tüm dünyaya ışık tutmaya devam ediyor. Bu önemli haftada onu anmak, değerlerini yaşatmak ve insanlığa sunduğu mesajları yeniden hatırlamak hepimiz için büyük bir sorumluluktur" dedi.

DEĞERLERİ YAŞATMAK BİZİM GÖREVİMİZ

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin pekiştiği bu özel günlerin önemini vurguladı. Ömeroğlu, "Peygamber Efendimizin hayatı, bizler için bir rehberdir. Onun sevgi, merhamet ve adalet anlayışı, toplumların huzur içinde yaşaması için en büyük yol göstericidir. Bu değerleri yaşatmak, şehrimizdeki her bireyin sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

PEYGAMBERİMİZİN MEDAJLARINI ANLAMAK

Dilovası İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Köç de konuşmasında Mevlid-i Nebi Haftası'nın manevi değerine dikkat çekerek, "Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatı boyunca gösterdiği yüksek ahlak, insanlığa sunduğu evrensel mesajlar ve topluma kattığı değerler, her dönem olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Onun sünnetini yaşamak, her Müslüman’ın hayatında vazgeçilmez bir yerdedir" dedi.

İLKELERİNİ HAYATA GEÇİRMELİYİZ

Araştırmacı-Yazar Adnan İnanç, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada, Peygamber Efendimizin (sav) hayatından örnekler sunarak katılımcılara derin bir manevi yolculuk yaşattı. İnanç, Peygamberimizin adalet anlayışını vurgularken, "Hz. Muhammed’in hayatı boyunca her zaman mazlumun yanında durduğunu, zalime karşı dimdik ayakta durduğunu" ifade etti. Ayrıca, O’nun tüm insanlığa rehberlik edecek nitelikte bir ahlakî pusula sunduğunu belirtti. Peygamberimizin, cahiliye döneminin karanlığında nasıl bir hidayet güneşi olarak yükseldiğini anlattı ve "O'nun ahlakını benimseyerek, bugün modern dünyada da İslam’ın adalet ve merhamet ilkelerini hayata geçirmeliyiz" dedi. İnanç, özellikle gençlere seslenerek, Peygamberimizin hayatından ders alarak daha bilinçli ve adaletli bir yaşam sürmelerini öğütledi.