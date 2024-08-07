GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dükkana geldi, esnafı vurdu: O anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köfteci dükkanı sahibinin tabanca ile vurulduğu anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın esnafa ateş ettikten sonra kendisini bekleyen arkadaşıyla kaçtığı anlar yer aldı.

Dükkana geldi, esnafı vurdu: O anlar kamerada

07 Ağustos 2024 Çarşamba 20:31


  Olay, dün akşam saatlerinde Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli köfteci dükkanına geldi. Biraz dükkan çevresinde dolaşan şüphelilerden T.U., dükkanın önüne gelerek işletme sahibi D.B.'ye ateş açtı. Karın boşluğuna isabet eden mermi ile yaralanan D.B. kanlar içinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
 Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, T.U.'nun dükkana geldiği, cebindeki tabancayı çıkartarak D.B.'ye ateş ettiği ve onu bekleyen arkadaşıyla kaçtığı anlar anlar yer aldı. 
                          


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tünelin üstündeki ağaçlık alanda yangın çıktı Tünelin üstündeki ağaçlık alanda yangın çıktı
Kartepe Kent Meydanı bağlantı yolları asfaltlandı Kartepe Kent Meydanı bağlantı yolları asfaltlandı
Başkan Özlü “2025’ten sonra daha kuvvetli adımlar atacağız” Başkan Özlü “2025’ten sonra daha kuvvetli adımlar...
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor
Düzce kurtarma ekiplerinin AFAD standartlarında Düzce kurtarma ekiplerinin AFAD standartlarında
Huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi Huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tünelin üstündeki ağaçlık alanda yangın...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Gültepe Tüneli'nin üst kısmındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın,...

Haberi Oku