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Dünya Düzce Günleri bu yıl 11 gün sürdü

Düzce Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Düzce Günleri, vatandaşların yoğun ilgisi ve talebi ile 8 gün değil 11 gün sürdü. 1 Ağustos’ta Konuralp Gazi Türbesi’nde edilen dualar ile başlayan organizasyon Anıtpark’ta kurulan sahnede 11 gün boyunca düzenlenen birbirinden güzel söyleşiler ve etkinlikler ile dolu dolu geçti.

Dünya Düzce Günleri bu yıl 11 gün sürdü

13 Ağustos 2024 Salı 19:52


 Düzceli’lik kimliğini hem dünyanın her köşesine taşımak hem de gelecek nesillere aktarmak amacıyla üç yıl önce ilk kez Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile düzenlenen Dünya Düzce Günleri’nin üçüncüsü sona erdi. Geçtiğimiz yıllarda 1-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen organizasyon bu yıl vatandaşların ve özellikle çocukların talebi ile 11 Ağustos’a kadar uzatıldı. Konuralp Gazi Türbesi’nde dualar ile başlatılan özel gün Anıtpark’ta kurulan sahnenin birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaptığı söyleşilerle devam etti. 
 
  Dilek Cesur, Sevda Türküsev ve Aşkım Kapışmak Düzce’ye geldi 
 İlk gün akşamında düzenlenen kortej ve Mehter konseri ile Düzcelilerle buluşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Dünya Düzce Günleri dolayısıyla Anıtpark’ta stant kuran vatandaşları tek tek ziyaret etti. Her güne özel etkinliklerin planlandığı organizasyon kapsamında Yazar Dilek Cesur, Yazar Sevda Türküsev ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak farklı günlerde Düzcelilere hitap ederek yoğun katılımlı söyleşiler gerçekleştirdi. 
 
  Gündüz spor etkinlikleri akşam sinema ve çocuk şenliği 
 Gün içinde Anıtpark’ta kurulan sportif alanlarda yeteneklerini geliştiren gençler ve çocuklar, Bilim Çadırı’nda teknolojik aletlerle deneyimler yaşadı. Yüz boyamadan oyunlara birçok eğlencenin düşünüldüğü Dünya Düzce Günleri’nde çocuklara özel yarışmaların yanı sıra aileler için de açık hava sinema gösterimleri yapıldı. Her yaştan Düzceli’ye hitap eden organizasyon başta 8 gün planlandığı halde yoğun talep üzerine 11 Ağustos’a kadar uzatıldı. Dünya Düzce Günleri’nin son akşamında Anıtpark’ta çocuk şenliği düzenlendi, aileler ve çocuklar geç saatlere kadar eğlencenin tadını çıkardı. 
                             


İHA
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