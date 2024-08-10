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Duraklı-Alihocalar mahalleleri birbirine bağlanacak

Körfez Duraklı Mahallesi ile Alihocalar Mahallesi'ni ayıran dere üzerine köprü yapılıyor.

Duraklı-Alihocalar mahalleleri birbirine bağlanacak

10 Ağustos 2024 Cumartesi 17:09


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol ve köprü yapımı, üst yapı yenileme, düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda büyükşehir, Körfez Duraklı Mahallesi ile Alihocalar Mahallesi'ni ayıran dere üzerine köprü inşa ederek iki mahalleyi birbirine bağlayacak. Söz konusu köprü 46 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde olacak. 
  Köprüde 24 kiriş montajlarının tamamlanması sonrasında panel montajı ve köprü yaklaşım yolunda terasman çalışmaları yapılıyor. 2 açıklıklı Alihocalar köprüsü ve bağlantı yolları kapsamında 271 metre uzunluğunda yol ve dere ıslah çalışması yapılacak. 14 bin metreküp kazı ve 2 bin 200 metreküp dolgu çalışmasının yapıldığı köprü için bin 730 ton plent miks temel, bin 400 ton asfalt serimi, 2 bin metreküp beton 185 ton demir, 5,5 ton yaya korkuluğu, bin 700 metreküp taş duvar, 500 metreküp blokaj ve 270 metrekare pere imalatı gerçekleştirilecek. 
                


İHA
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