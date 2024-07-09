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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: “Bolu bir ovadır”

DÜZCE Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bolu Dağı’nın coğrafik alanının Düzce’de olduğunu belirterek, “Bolu bir ovadır” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: 'Bolu bir ovadır”

09 Temmuz 2024 Salı 19:23


  Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla ‘Bolu Dağı’ isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirterek, dağın isminin “Düzce Dağı” olması gerektiğini söyledi. Başkan Özlü, dağın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını vurgulamasının ardından yaptığı açıklamada, “Ben yaptığım ilk paylaşımda buranın coğrafi özelliklerine baktım. Yine buranın ekonomik olarak kullanım özelliklerine baktım. Bu dağ Düzceliler tarafından kullanılan bir dağ. Ekonomik faaliyetlerin neredeyse tamamı Düzceliler tarafından yerine getiriliyor. Coğrafi açıdan baktığımızda dağ tarafı Düzce’de. Bolu tarafından baktığımızda ise Bolu tarafı ova. Yani meşhur tünelin Düzce tarafı çok güzel dağlarla çevrili. Ama tünelin çıkış tarafı Bolu tarafında bir ova var. Hiç bir polemiğe yer vermeksizin coğrafi açıdan baktığımızda burası Düzce dağıdır. Bunu söylerken biz yanlış bir isimlendirmenin düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa dağı oradan alıp bir başka yere götürecek halimiz yok. Dağ yerinde ama bu dağdaki bütün faaliyetler Düzceliler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu dağın dağ tarafı Düzce’de ova tarafı Bolu’dadır. Buranın gerçek adı doğru isimlendirilmiş hali Düzce dağıdır” dedi. 
 
  “Resmi girişimlerimiz olacak” 
  Dağın adının değişmesi ile ilgili girişimlerde bulunacaklarını belirten Başkan Özlü, “Öncelikle bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bunu Düzce ve Bolulular ile paylaşıyoruz. Haritacıların coğrafi konudan incelemesi gereken teknik bir konu. Burada polemik yapmanın bir anlamı yok. Bunu başka bir mecralara taşımanın bir anlamı yok. Burası coğrafi açıdan baktığımızda bu dağın doğru ismi Düzce Dağı’dır. 
                    
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: “Bolu Bir Ovadır”
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