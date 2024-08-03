Düzce Belediyesinden ibadethanelere özel önem

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezi ve mahallelerdeki tüm camileri köşe bucak temizlemeye devam ediyor. Cami temizlik ekibi 63 mahalledeki 118 caminin ikinci etap temizliği için yeniden kolları sıvadı.





Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı doğrultusunda, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ibadethanelerin temizliği için özel ekipler oluşturuldu. Ekipler, ilk etapta 56 mahalledeki 101 caminin şadırvanından duvarlarına, halı döşemelerinden pencerelerine, avizelerinden minberine kadar camilerin köşe bucak temizlenmesini sağladı.

İlk tur temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, ikinci tur için çalışmalara başladı. Belediye sınırlarına yeni katılan mahalleleri de programa dahil ederek camilerin temiz olması için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA