Düzce kurtarma ekiplerinin AFAD standartlarında

İçişleri Bakanlığının “Cumhuriyetimizin 100. yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesinde Düzce’de hedeflenin 2,5 katını aşan sayıya ulaşmak. Vali Selçuk Aslan eğitim alan Düzce 99 Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleriyle bir araya geldi.





Düzce’de arama kurtarma alanında çalışmalar devam ediyor. Selçuk Aslan, İçişleri Bakanlığının “Cumhuriyetimizin 100. Yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi” projesi ve tamamlayıcısı olarak Düzce Valiliğince yürütülen “Arama ve Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplulukların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde eğitim alan Düzce 99 Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleriyle bir araya geldi.

Aslan, proje ile Düzce’de arama/kurtarma alanında faaliyet gösteren tüm dernek ve toplulukların örgütlenme, koordinasyon ve donanımlarıyla AFAD akreditasyon standartlarına ulaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

İHA