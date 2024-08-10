Düzce’de orman personeline ilk yardımcı eğitimi





Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arasında düzenlenen program çerçevesinde personele yönelik “İlk Yardımcı" eğitimi verildi. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışan için 1 ilkyardımcı bulundurulması zorunlu olan bu eğitime Düzce Orman İşletme Müdürlüğü birimlerinde görevli 11 personel katıldı.

Sağlık Müdürlüğünün ek hizmet binası eğitim salonunda yapılan İlk Yardımcı eğitimi ile herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin olay yerine ulaşmasına kadar geçen sürede gerekli müdahalenin, ilk yardımcı eğitimi alan personel tarafından yapılabilmesi amaçlandı.

İki gün süren eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifikaları verildi.

İHA