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Emekli astsubay evin bahçesini sinemaya çevirdi

Düzce’de emekli astsubay, köyündeki evinin bahçesini açık hava sinemasına döndürüp çocuklara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Emekli astsubay evin bahçesini sinemaya çevirdi

23 Temmuz 2024 Salı 14:58


  
  Yıllardır şehir dışında astsubay olarak görev almasının ardından emekli olup Düzce’de ki köyüne yerleşen Sadullah Mete, evin bahçesini açık hava sinemasına döndürdü. Eşi Serpil Mete’nin de destekleri ile bahçede çocuklara özel alan oluşturan Emekli Astsubay Sadullah Mete, “Bizim Hataylı bir damadımız var. Bahçemizi gelip gördü ve burada sinema etkinliği olabileceğini söyledi. Eşim serpil hanımda bu etkinliği yapabilmek için gerekli girişimlere başladı. Minderler dikildi, çadırlar yaptırdı, projeksiyon cihazını ayarlayıp muhtarımıza bilgi verdik. Muhtarımız köyde ki çocuklara bilgi vermesini isteyerek böyle bir şey yaptık. Bundan sonra da devamı gelecek. Kadınlarda açık hava sineması istedi. Onlara da yapacağız. Çocuklara çeşitli ikramlarımız oluyor, dondurmalar, meyve suları çörekler, börekler ne isterlerse onları yapıyoruz. Ayrıca sinemada patlak mısırda veriyoruz” dedi. 
 
  “Çocukların tepkileri çok iyiydi” 
  Çocukların çok mutlu olduğunu dile getiren Konaklı köyü muhtarı Kadir Ayyıldız, “ Çocukların tepkilerini görmek için buraya gelip izlemek lazımdı. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bu işin mimarı ben değilim. Sadullah ve Serpil Mete ailesidir. Biz sadece vesile olduk” diye konuştu.  
                           


İHA
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