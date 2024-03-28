banner1006
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erdoğan’dan Kocaeli’ye Büyük Önem:

Son miting için geliyor

Erdoğan'dan Kocaeli'ye Büyük Önem:

28 Mart 2024 Perşembe 14:37

 AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerinin sonuncusunu bugün (28 Mart Perşembe) ilimizde yapıyor. Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’ndaki büyük buluşma saat 15.00’te başlayacak.
 
ELLİNCİ MİTİNG KOCAELİ’DE
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde pazar günü yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin yasal olarak kendisi için son seçim olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi seçimin son mitingini ise bugün ilimizde gerçekleştirecek. Yaklaşık bir aydır sahada olan Erdoğan, 50 farklı ilde miting düzenleyerek, seçim çalışmalarını tamamlamış olacak.
300 BİN ÜYE VE STK’LAR ARANDI
Kocaeli’de bugüne kadar birçok tarihi mitinge katılan Erdoğan’ın, “Yasal olarak son seçimim” açıklamasından sonra son miting yeri olarak Kocaeli’yi tercih etmesi dikkat çekiciydi. Erdoğan, ilk seçim zaferini de 2002’de ilimizde Ereğli seçimiyle elde etmişti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus başkanlığında Kocaeli Teşkilatı bu tarihi miting için günlerdir çalışıyor. Özel davetlerin yanı sıra 300 binin üzerinde üyeye telefonla arayarak, mesaj atarak ve mail yoluyla ulaşıp, miting daveti yapıldı.
TALUS: “EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ”
Teşkilat mensupları dışında STK ve dernekler başta olmak üzere Kocaeli’nin geneline de davetler gönderildi. Şehrin birçok noktası bu tarihi mitingin afişleriyle donatıldı, broşürler dağıtıldı. Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı’nın lideri olduğunu belirten Talus, “Cumhurbaşkanımızı şehrimizde en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Tüm halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği Başkanı KILIÇ oldu Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği Başkanı KILIÇ...
Çayırova Belediyesi, Pizza Lazza Haremspor’u mağlup etti Çayırova Belediyesi, Pizza Lazza Haremspor’u mağlup...
Tutuş, Tutuş, "Bahane değil, çözüm üreteceğiz”
Darıca Belediyesi halk oyunları ekibi Kocaeli birincisi oldu Darıca Belediyesi halk oyunları ekibi Kocaeli birincisi...
Beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı Beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hastanede...
CB Yardımcısı Yılmaz: CB Yardımcısı Yılmaz: "Dövize erişimde problemimiz...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği Başkanı...
Kocaeli Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği 7. Olağan Kongresi’nde yeni başkan Ayhan KILIÇ oldu. Kılıç...

Haberi Oku