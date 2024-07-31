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Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden eski belediye başkanı Ahmet Soğuk'un ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı, bir kişi savcılıktan serbest kaldı.

Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı

31 Temmuz 2024 Çarşamba 20:17


  27 Temmuz Cumartesi günü Ferizli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen ve seyir halindeyken silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden eski belediye başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesine ilişkin polis ekipleri hummalı bir çalışma neticesinde yaklaşık 15 saat sonra 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan çalışma neticesinde 3 şahıs serbest bırakılırken, M.F.Ö. (29), N.E. (39), O.E. ve M.G.'nin sorgularına devam edildi. Yapılan sorgulama taktikleriyle M.F.Ö. isimli şüpheli, Ahmet Soğuk'a korkutmak için ateş ettiğini ve olayı gerçekleştirdiği yere birçok kez giderek plan yaptıklarını itiraf etti. Alacak verecek sebebiyle işlenen cinayette aralarında azmettiricinin de bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından O.E. savcılıktan serbest kalırken, M.F.Ö. (29), N.E. (39) ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
   
  Ne olmuştu? 
  27 Temmuz Cumartesi günü yaşanan olayda Sakarya'da yaşayan eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'de bulunan evinden çıkıp 54 UB 554 plakalı Volkswagen marka aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun isabet ettiği Soğuk'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da bölgeye geldi. Olayı duyan Soğuk'un yakınları ise fenalık geçirdi. Soğuk'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki morga sevk edildi. Adeta kurşun yağmuruna tutulan otomobil ise yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka sevk edildi. 
                             


İHA
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