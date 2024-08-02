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Filistin'de ölen bebeklere dikkat çekmek için yapılan eylemde Düzceliler gözyaşlarını tutamadı

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ile Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle milli yas ilan edilmesi üzerine bir farkındalık çalışması yaptı. İstanbul Caddesi'ne İsrail'in Filistin'de katlettiği bebek ve sivillere dikkat çekmek için kefene sarılı bebek figürleri serilirken, vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Filistin'de ölen bebeklere dikkat çekmek için yapılan eylemde Düzceliler gözyaşlarını tutamadı

02 Ağustos 2024 Cuma 20:43


  Düzce Belediyesi, İsrail'in Filistin'de kadın, çocuk ve sivillere karşı devam eden işgal ve saldırılarına karşı düzenlediği farkındalık eylemi ile tüm insanlığın dikkatini bir kez daha zulmün yaşandığı bölgeye çekti. Kültür İşleri Müdürlüğü ile Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile planlanan eylemde şehrin en işlek güzergahı İstanbul Caddesi'ne kanlı kefenlere sarılı bebek figürleri serilerek toplumsal farkındalık oluşturuldu. Cedidiye ve Merkez Büyük Cami mevkisinde 500 metrelik güzergahta yapılan düzenleme, cuma namazı sonrasına hazır hale getirildi. 
  Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle ilan edilen milli yas ve gıyabi cenaze namazı sonrası caddeye çıkan cemaat ve vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Düzce Belediyesi'nin böyle hassas bir konuya dikkat çekmek üzere yaptığı çalışmayı takdir eden vatandaşlar, “Böyle bir eylemi hayata geçiren herkesi tebrik ediyoruz. İçimiz kan ağlıyor, boykota kararlılıkla devam etmek çok önemli, buna dikkat edeceğiz. Bu manzara karşısında hangi insan üzülmez ki. Müslüman aleminin bu konu etrafında birleşmesi, tepki vermesi gerekiyor. Bebekler, çocuklar ölmesin. Katil İsrail'in Allah belasını versin” dediler. 
 
  Banklara oturup ağlayanlar dikkat çekti 
  Cadde boyunca sergilenen bebek figürleri görenleri ağlatırken, Düzceliler gözyaşlarına hakim olamadı. Filistin'e destek olmak için her konuda gerekeni yapmaya devam edeceklerini belirten vatandaşlar, Düzce Belediyesi'nin duyarlılığı ve toplumsal farkındalığa destekleri için teşekkür ettiler.  
                                   


İHA
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