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Gebze Belediyesi’nden Akıllı Sulama Sistemi

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan 40 adet parkta akıllı sulama sistemini devreye aldı.

Gebze Belediyesi'nden Akıllı Sulama Sistemi

18 Temmuz 2024 Perşembe 00:34

 Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, artan hava sıcaklıkları ile birlikte yeşil alanlarda karşılaşılan kuruma sorunlarına yeni bir çözüm getirdi. İlçe genelinde bulunan 40 adet parkta altyapısı tamamlanan akıllı sulama sistemi sayesinde cihazlar, hava durumu verilerine göre sulama sürelerini programlamaya başladı.

Devreye alınan sistemle birlikte görevli personeller tarafından telefon ve çalışma ekranlarından takip edilen akıllı sulama cihazları yağışlı havalarda sulamayı erteleyebiliyor, sıcak havalarda ise sulama süresini artırarak bitkilerin su ihtiyacını karşılayabiliyor. Söz konusu sistemle birlikte gereksiz sulamanın önüne geçilerek olası su israfları bertaraf edilirken; iş gücü, yakıt, araç ve bütçeden de tasarruf ediliyor. Bu sayede rutin bakımları Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen mesire alanı, yeşil alan, meydan ve parkların daha uzun süre yeşil kalması sağlanıyor. Uzaktan yönetilebilir sistem sayesinde mesai saatleri içinde ve dışında sulama sistemlerindeki arızalar hızlı bir şekilde tespit edilerek çözüme kavuşturuluyor. 
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