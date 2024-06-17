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Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde tam yol ileri

Büyükşehir, özel bireyleri hayata bağlayacak Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında yüzde 62 ilerleme kaydetti. Yapı en kısa zamanda hizmete girecek

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tam yol ileri

17 Haziran 2024 Pazartesi 12:42

 Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle özel bireylerin hayata katılımını sağlayan Büyükşehir, Engelsiz Yaşam Merkezi projesinde hız kesmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin sosyalleşmesi ve hayatta daha aktif rol alabilmesi için projelendiren Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Gebze Millet Bahçesi’nde hızla yükseliyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı nezdinde devam eden projede yüzde 62 ilerleme kaydedildi. Yapının en kısa zamanda hizmete alınması için çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor.

 

İLERLEME ORANI YÜZDE 62

İnsan odaklı bir anlayışla özel gereksinimli bireylerin yanında olan Büyükşehir, bu kapsamda projelendirdiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde durmaksızın çalışıyor. 6 bin 751 metrekare alanda bodrum ve zemin kat üzerine 2 kat olarak inşa edilen yapı, engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlayacak. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü yapıda ilerleme oranı yüzde 62 seviyesine geldi.

 

İMALATLAR TAM GAZ

Tüm blokların betonarme ve kaba sıva imalatının tamamlayan ekipler, bir yandan mekanik yerden ısıtma imalatı yaparken diğer bir yandan ise 1.katın elektrik kablolarını döşüyor. B bloğun doğramalarının monte edildiği projede yan ve arka cephenin perde beton, bodrum kat duvar ve tavan sıvası imalatları tamamlandı. Projede şuan asma tavan imalatına başlanıldı.

 

YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEKLER

Özel bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerinden faydalanabilecekleri Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde her şey en ince detayına kadar düşünüldü. Buna göre merkezde engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak.Buna göre 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası özel bireylere hizmet verecek.

 

BU MERKEZDE YOK YOK

Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ayrıca spor salonu, bay-bayan engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası,öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.

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