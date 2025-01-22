Gebze GKM’de Sömestr Tatili Eğlencesi Sürüyor

Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Gebzeli öğrenciler için hazırlanan ‘Ara Karne Tatili’ etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Özel olarak hazırlanan birbirinden eğlenceli gösteriler ve tiyatro oyunlarına aileleriyle birlikte katılan çocuklar keyifli ve eğlenceli vakit geçiriyor. Limonun ve Zeytinin Ülkesi isimli tiyatro oyununu izlemek üzere Gebze Kültür Merkezi Salonunu dolduran sömestr tatilinin keyfini yaşıyor. Gebze Kültür Merkezi salonunda sömestr boyunca gerçekleştirilecek. Gebze Belediyesi Ara Karne Tatili etkinlikleri kapsamında; 23 Ocak Perşembe saat 12 ve saat 14 seanslarında Keloğlan ve Kayıp Eşeği çocuk tiyatrosu, 24 Ocak Cuma saat 12 ve saat 14 seanslarında Dünyayı Düzelten Çocuk tiyatrosu, 25 Ocak Cumartesi saat 12 ve saat 14 seanslarında İbişin Meslek Macerası, 26 Ocak Pazar Sertaç Abi Sabah Namazında Çocuklarla Buluşuyor (Beylikbağı Camii), 26 Ocak Pazar saat 12 ve saat 14 seanslarında Menemen Seven Çocuklar tiyatrosu, 27 Ocak Pazartesi saat 12 ve saat 14 seanslarında Tiviti ile Simiti çocuk tiyatrosu, 28 Ocak Salı saat 12 ve saat 14 seanslarında İllüzyonist Çiğdem Bağcı gösterisi, 29 Ocak Çarşamba saat 12 ve saat 14 seanslarında Minik Sincaplar çocuk tiyatrosu, 30 Ocak Perşembe saat 12 ve saat 14 seanslarında Bu Matematiği Aklım Keser mi çocuk tiyatrosu gösterimi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Gebze Belediyesi’nin Gebzeli öğrenciler için hazırladığı Ara Karne Tatili etkinliklerine tüm çocuklar davetli.



