Gebze Millet Bahçesi’ne muhalefet ilgisi!

BÜYÜKAKIN’DAN KADI’YA JEST

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşma yaptığı sırada, alanda bulunan CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Kadı’yı fark etti. Kendisine her toplantıda sert eleştirilerde bulunan Kadı’yı ön sırada oturmaya davet eden Büyükakın’ın bu jesti alanda bulunanların dikkatinden kaçmadı. Meclis Üyesi Ahmet Kadı ise bu jeste karşılık vererek programı ön sıradan takip etti. Tartışmaların gündemden düşmediği ve gerilimin had safhada olduğu bir dönemde, Büyükakın’ın bu davranışı takdir topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleştirilen Gebze Millet Bahçesi Tanıtım Toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Gebze’nin nefes alacağı sosyal donatı alanının tanıtım toplantısına muhalefet de yoğun ilgi gösterdi. CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Birol Elüstü’nün de yer aldığı toplantıda dikkat çeken bir an da yaşandı.