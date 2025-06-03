banner1151
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Millet Bahçesi’ne muhalefet ilgisi!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla Gebze Millet Bahçesi’nin tanıtımı yapıldı.Programa muhalefet temsilcilerinin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Gebze Millet Bahçesi'ne muhalefet ilgisi!

03 Haziran 2025 Salı 20:23

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleştirilen Gebze Millet Bahçesi Tanıtım Toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Gebze’nin nefes alacağı sosyal donatı alanının tanıtım toplantısına muhalefet de yoğun ilgi gösterdi. CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Birol Elüstü’nün de yer aldığı toplantıda dikkat çeken bir an da yaşandı.
BÜYÜKAKIN’DAN KADI’YA JEST

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşma yaptığı sırada, alanda bulunan CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Kadı’yı fark etti. Kendisine her toplantıda sert eleştirilerde bulunan Kadı’yı ön sırada oturmaya davet eden Büyükakın’ın bu jesti alanda bulunanların dikkatinden kaçmadı. Meclis Üyesi Ahmet Kadı ise bu jeste karşılık vererek programı ön sıradan takip etti. Tartışmaların gündemden düşmediği ve gerilimin had safhada olduğu bir dönemde, Büyükakın’ın bu davranışı takdir topladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit yok İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit yok
Büyükşehir’den Gebze trafiğine köprülü neşter Büyükşehir’den Gebze trafiğine köprülü neşter
Kocaeli’de Peugeot Araç Sahipleri İçin Profesyonel Servis Deneyimi Kocaeli’de Peugeot Araç Sahipleri İçin Profesyonel...
Körfezli Yunus Emre'den Ulusal Başarı Körfezli Yunus Emre'den Ulusal Başarı
Kiralık Vinç Kiralık Vinç
Otobüs ve tramvaylar 19 Mayıs'a özel giydirildi Otobüs ve tramvaylar 19 Mayıs'a özel giydirildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit yok
Daha temiz bir Körfez için titiz ve kararlı çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, denizi kirleten...

Haberi Oku