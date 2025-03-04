GEBZE TİCARET ODASI TEDARİKÇİ BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

Odamız tarafından düzenlenen Tedarikçi Buluşmaları'nın ikinci etabında, Gebze Teknik Üniversitesi ile üyelerimizi buluşturduk. Gebze Teknik Üniversitesi adına İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Sn. Teoman Tohum, tedarik ve satın alma alanındaki deneyimlerini 14 üye firmamızla paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.

Tedarikçi Buluşmaları’na katılım gösteren Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Abdurrahman Aslantaş, etkinlikte yaptığı konuşmasında, ikinci buluşmanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan Gebze Teknik Üniversitesi’ne ve 14 üye firmamıza teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Abdurrahman Aslantaş, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim amacımız, üyelerimizin ürettikleri ürün ve hizmetleri en kısa zamanda doğru tüketicilere ulaştırabilmek. Bu bağlamda, ilk buluşmamızdan aldığımız geri dönüşler son derece olumluydu. Bu, doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha kanıtladı. Tedarikçi Buluşmalarımızın sürdürülebilir olması adına önümüzdeki süreçte tekrarlarını yapmayı planlıyoruz. Tüm üyelerimizin bu buluşmalarda yer almalarını büyük önemle bekliyoruz."

Tedarikçi Buluşmaları, Odamızın üyelerinin ticari ilişkilerini güçlendirmelerine ve işbirlikleri kurmalarına olanak sağlamayı hedeflemektedir. Bu tür etkinlikler, sektörel işbirliklerinin gelişmesine katkı sunmakta ve katılımcılara yeni fırsatlar yaratmaktadır. Gelecek buluşmalarımızda da bu başarıyı sürdürebilmek adına çalışmalara devam edeceğiz.



