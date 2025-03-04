Gebze’de Ailelere Ramazan Desteği

2500 AİLEYE 1.800 TL’LİK ÖDEME
Gebze Belediyesi tarafından sosyal destek programı kapsamında 2 bin 500 aileye GESKART’ın yanı sıra çam sakızı çoban armağanı hediye paketlerinin de teslim edildiği çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bereket, mağfiret ve aynı zamanda paylaşma ayı olan bir Ramazan ayına bir kez daha ulaştık hamdolsun.
RAMAZAN PAYLAŞTIKÇA GÜZEL
Önü rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da Cehennem’den kurtuluş olan, 11 ayın sultanı Ramazanın manevi iklimi, bizleri bu sene de sarmış durumda hamdolsun. Müslümanların rızıklarının da artırılacağı mübarek Ramazan ayı, paylaştıkça daha güzel… Gebze Belediyesi olarak Ramazan’da, kıymetli hemşerilerimizin gıda alışverişi yapabileceği Ges-Kart’lar ekiplerimiz tarafından adreslere ulaştırıldı.
POS CİHAZI OLAN TÜM MARKETLERDE
Bu kartlar ile hemşerilerimiz pos cihazı (kartla elektronik satış yapan) bulunan tüm marketlerden Ramazan alışverişini gönüllerince yapabilecek. İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere, tüm değerli hemşerilerimizin mübarek Ramazan ayında da yanında ve emrindeyiz. Tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını bereket ve huzur dolu geçirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimizi, birliktelik, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı’na ulaştırmayı nasip etsin inşallah” dedi.