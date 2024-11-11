Gebze’de fidanlar toprakla buluştu

ÇEVREYİ KORUMANIN YOLU AĞAÇLANDIRMADIR
Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen fidan dikim töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çevreyi korumanın yolu yeşil alanlardan geçer. Yeşil önemli, dünyamızın geleceği için ağaçlar çok önemli. Bugün diktiğimiz ağaçlar sayesinde gelecek nesiler bizlere dua edecek inşallah. Bugün dikeceğimiz fidanların ileride büyüyerek ağaç olduğunu gördüğümüzde ne kadar güzel bir iş yaptığımız daha iyi anlayacağız” dedi.
ÖĞRENCİLER VE PROTOKOL TOPRAKLA BULUŞTURDU
Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise, “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes. 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Kirazpınar Mahallemizde fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Milli Ağaçlandırma Günü’nde geleceğimize nefes, toprağımıza umut olalım” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler toprakla buluşturdukları fidanlara can suyunu da birlikte verdi.