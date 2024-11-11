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Gebze’de fidanlar toprakla buluştu

Gebze Belediyesi tarafından Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen ağaç dikimi töreninde yüzlerce fidan toprakla buluştu. İlçe protokolü ve öğrenciler toprakla buluşturdukları fidanlara can suyunu da birlikte verdi.

Gebze'de fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım 2024 Pazartesi 18:10

Gebze Belediyesi tarafından Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen ağaç dikimi töreninde yüzlerce fidan toprakla buluştu. Kirazpınar Mahallesi’nde düzenlenen ağaçlandırma törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ilçe protokolü ve Gebzeli öğrenciler katıldı.

ÇEVREYİ KORUMANIN YOLU AĞAÇLANDIRMADIR

Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen fidan dikim töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çevreyi korumanın yolu yeşil alanlardan geçer. Yeşil önemli, dünyamızın geleceği için ağaçlar çok önemli. Bugün diktiğimiz ağaçlar sayesinde gelecek nesiler bizlere dua edecek inşallah. Bugün dikeceğimiz fidanların ileride büyüyerek ağaç olduğunu gördüğümüzde ne kadar güzel bir iş yaptığımız daha iyi anlayacağız” dedi.

ÖĞRENCİLER VE PROTOKOL TOPRAKLA BULUŞTURDU

Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise, “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes. 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Kirazpınar Mahallemizde fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Milli Ağaçlandırma Günü’nde geleceğimize nefes, toprağımıza umut olalım” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler toprakla buluşturdukları fidanlara can suyunu da birlikte verdi.

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