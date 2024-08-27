Gebze'de okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan okulların bahçeleri ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilen okulların bahçeleri yıkanırken, okul çevresinde de temizlik çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılında daha hijyenik ortamda eğitim görmeleri ve teneffüslerini daha temiz bir bahçede geçirmeleri için yapılan çalışmaların yıl içerisinde de tekrarlanacağı bilgisi verildi.