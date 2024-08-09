Gece döneri kokoreçe rakip oldu





Gece yemeklerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan kokoreç, artık gece dönercilerinin rekabetiyle karşı karşıya. Sıcak yaz aylarında döner tezgahı başında kavrulan ustalar, gece serinliğinde hem iş yapıyor hem de sektörün canlanmasına katkıda bulunuyor. Türkiye'nin birçok şehrinde hızla yayılan gece dönerciliği, Düzce'de de popülerlik kazanmaya başladı. Şehrin farklı noktalarında hizmet veren gece dönercileri, gece lezzetlerine yeni bir alternatif ekledi.

Gece dönerciliğinin kokoreçe ciddi bir rakip olduğunu belirten döner ustası Harun Akbulut, "Gece döneri furyası, sanırım kokoreççilere karşı doğan açığı dolduruyor. İnsanlar kokoreç ve türevlerinden sıkıldı; yeni bir trend, yeni bir tat, yeni bir lezzet arayışına girdi. Döner tarihine baktığınızda genellikle gündüz yapılan bir yiyecek olduğunu görürsünüz. Ancak bu gece dönüşümüyle farklı bir sektör oluştu ve gayet güzel oldu. İnsanların gece dönerine talebi de oldukça iyi. Dönerciler için tezgahın başında durmak alışılmış bir durum; güneşin sıcağındansa döner ocağının sıcağı daha makbul geliyor. Sektörümüzün vermiş olduğu bu alışkanlık, gece çalışmayı daha serin ve keyifli hale getiriyor. İnsanları mutlu etmek, onların yüzündeki tebessüm ve damaklarında bıraktığımız lezzet bize yetiyor" dedi.

İHA