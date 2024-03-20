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Gençler Çanakkale ruhunu kampta yaşadı

Başiskele'de gençler Çanakkale Deniz Zaferi Kampına katıldı. Çanakkale kahramanlarını canlandıran izcilerin saçlarına ve ellerine de kına yakıldı.

Gençler Çanakkale ruhunu kampta yaşadı

20 Mart 2024 Çarşamba 11:32

   
 Başiskele Belediyesi Âlâ Mekan İzcilik Kulübü, Aytepe Diriliş Kamp Merkezi'nde düzenlenen ve Kağıtspor Kulübü bünyesindeki tüm izcilerin katıldığı Çanakkale Deniz Zaferi Kulüp Kampı'na katıldı. Âlâ Mekan izcilerinden 24 izci kampa katılım sağlayarak güzel bir deneyim yaşadı. 
 Çanakkale Deniz Zaferi Kampı kapsamında Çanakkale kahramanlarını canlandıran izciler gösterilerin ardından, marşlar ve türkülerle anma töreni gerçekleştirdi. Daha sonra 109 yıl önce bir parça ekmek, bir kap hoşaf ve kına yakılarak cepheye yollanan 57. Alay Şehitlerini anmak ve anlamak için izciler, ilk gece sahurdan önce kısa bir yürüyüş ve tefekkür çalışması gerçekleştirdi. İzcilere konunun maneviyatını hissettirebilmek için hamur kızartması ve hoşaf ikram edildi. Saçlarına ve ellerine kına yakıldı. 
 İkinci gün teftiş ile güne başlayan izciler, bayrak törenine katıldı. İzciler boncuk ve çengelli iğne ile Türk Bayrağı yapımı, maket kamp yapımı, Şehit Dedeme Mektup, Ahşap Yakma, Beceri ve Dikkat Oyunları istasyonlarında eğitim aldı. Daha sonra Çanakkale Şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirildi. İzciler akşam yakılan kamp ateşinin başında toplandı ve kamp ateşi programında kamp temasına uygun hazırladıkları gösterileri sundu. 
 İzcilik deneyimini yaşayan gençler, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye ve ekibine teşekkür etti. 


İHA
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