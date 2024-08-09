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Gençler gelişim kampını dolu dolu geçirdi

Kartepe Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bir Gençlik ve Gelişim Kampı"nın 2'ncisi de tamamlandı.

Gençler gelişim kampını dolu dolu geçirdi

09 Ağustos 2024 Cuma 20:31


 

 Bu hafta 16-18 yaş grubu gençler Kartepe Belediyesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençler Zabıta, Yapı Kontrol, Sosyal İşler, Etüt Proje ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yapılan hizmetler hakkında bilgi alırken, sorularına cevap buldu. Gençler, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz'i de makamında ziyaret etti. Gençler son olarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden belediyenin organizasyon şeması hakkında bilgi aldı. 
 Kartepe Belediyesi ziyareti sonrasında gençler Ataevler Mahallesi’nde örnek bir çalışmaya imza attı. Gençler mıntıka temizliği yaparak, çevre bilinci ve duyarlılığını pekiştirdi. 
 Gençlerin etkinliğine katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, dart ve voleybol etkinliğinde gençlerle birlikte zaman geçirdiler. Kartepeli gençler iş hayatıyla ilgili olarak bilgi almak ve geleceğine yön vermek amacıyla bölgede faaliyet gösteren bir fabrikayı da ziyaret etti. Burada gençler yetkililerden çalışma hayatı ve üretim hakkında bilgi aldı. 
 Sosyal hayatın içerisinde yer alan gençler, Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde çiçek ekim etkinliğine katıldı. Gençler burada kalan özel çocuklarla birlikte çok güzel bir gün geçirdi. Akşamında gençler açık hava sinema etkinliğinde bir araya geldi. 
 Program kapsamında gençler Kartepe Atlı Spor Kulübü’nde geleneksel Türk okçuluğu ve at biniciliğini de tecrübe etti. Gençlerin eğlenceli saatlerine eşlik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İçeriğinde sosyal, kültürel, sportif etkinlikleri barındıran, farkındalık eğitimleri bol, eğitici bir o kadar da eğlenceli kampla gençlerimizle bir araya geliyoruz" dedi. 
                                  


İHA
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